La Cluse-et-Mijoux

Les Joux’rnées historiques retour en 1486

Château de Joux La Cluse-et-Mijoux Doubs

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Les remparts du Château de Joux s’apprêtent à vibrer à nouveau l’histoire vivante fait son grand retour ! Perchée sur son éperon rocheux, la forteresse millénaire ouvrira ses portes pour un week-end exceptionnel consacré au XVe siècle, célébrant l’anniversaire de la construction de la Tour du Fer à Cheval en 1486. Le temps d’un week-end, déambulez au coeur du Château et plongez dans un voyage dans le temps où chaque bruit, chaque outil, chaque geste et chaque silhouette vous fera revivre l’atmosphère du XVe siècle ! .

Château de Joux La Cluse-et-Mijoux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 47 99 contact@chateaudejoux.com

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English : Les Joux’rnées historiques retour en 1486

L’événement Les Joux’rnées historiques retour en 1486 La Cluse-et-Mijoux a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS