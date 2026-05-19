Les Joux’rnées historiques retour en 1486 La Cluse-et-Mijoux
Les Joux’rnées historiques retour en 1486 La Cluse-et-Mijoux samedi 6 juin 2026.
La Cluse-et-Mijoux
Les Joux’rnées historiques retour en 1486
Château de Joux La Cluse-et-Mijoux Doubs
Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Les remparts du Château de Joux s’apprêtent à vibrer à nouveau l’histoire vivante fait son grand retour ! Perchée sur son éperon rocheux, la forteresse millénaire ouvrira ses portes pour un week-end exceptionnel consacré au XVe siècle, célébrant l’anniversaire de la construction de la Tour du Fer à Cheval en 1486. Le temps d’un week-end, déambulez au coeur du Château et plongez dans un voyage dans le temps où chaque bruit, chaque outil, chaque geste et chaque silhouette vous fera revivre l’atmosphère du XVe siècle ! .
Château de Joux La Cluse-et-Mijoux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 47 99 contact@chateaudejoux.com
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English : Les Joux’rnées historiques retour en 1486
L’événement Les Joux’rnées historiques retour en 1486 La Cluse-et-Mijoux a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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