La Cluse-et-Mijoux

Rencontre avec … chauves-souris et patrimoine…

Château de Joux La Cluse-et-Mijoux Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 20:00:00

fin : 2026-10-30 21:30:00

Date(s) :

2026-10-30

Rencontre avec …

Partez à la rencontre de celles et ceux qui, par leurs recherches, leurs métiers ou leurs engagements, font vivre le Château de Joux et son territoire. D’avril à novembre, cinq soirées vous invitent à découvrir le site à travers des regards variés, entre histoire, patrimoine et biodiversité.

Chauves-souris et patrimoine les habitantes secrètes du Château de Joux Association CPEPESC de Franche-Comté (Association de défense de la nature et de protection des chauves-souris).

Réservation fortement conseillée. .

Château de Joux La Cluse-et-Mijoux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 47 95 contact@chateaudejoux.com

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English : Rencontre avec … chauves-souris et patrimoine…

L’événement Rencontre avec … chauves-souris et patrimoine… La Cluse-et-Mijoux a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS