Festival des Nuits de Joux Cabaret Dinatoire La Cluse-et-Mijoux
samedi 1 août 2026 · La Cluse-et-Mijoux
Informations pratiques
La Cluse-et-Mijoux
Festival des Nuits de Joux Cabaret Dinatoire
Château de Joux La Cluse-et-Mijoux Doubs
Tarif : 28 – 28 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:45:00
fin : 2026-08-01 23:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Organisé par Le CAHD.
Diner spectacle immersif. Dans l’atmosphère d’un cabaret clandestin des années 30, Arturo Ui sort ses griffes de violence et de corruption pour s’emparer du marché des choux-fleurs. Adaptée de la résistible ascension d’Arturo Ui, la pièce dépeint les rouages qui préparent le terrain aux dictatures.
Ouverture des portes à 19h. .
Château de Joux La Cluse-et-Mijoux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 39 29 36
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English : Festival des Nuits de Joux Cabaret Dinatoire
L’événement Festival des Nuits de Joux Cabaret Dinatoire La Cluse-et-Mijoux a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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