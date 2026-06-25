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AGENDA · La Cluse-et-Mijoux

Festival des Nuits de Joux Cabaret Dinatoire La Cluse-et-Mijoux

samedi 1 août 2026 · La Cluse-et-Mijoux

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
19:45:00
Adresse
Château de Joux
Ville
25300 La Cluse-et-Mijoux
Département
Doubs
Tarif
28 28 30 Tarif de base plein tarif Tarif de base

La Cluse-et-Mijoux

Festival des Nuits de Joux Cabaret Dinatoire

Château de Joux La Cluse-et-Mijoux Doubs

Tarif : 28 – 28 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:45:00
fin : 2026-08-01 23:00:00

Date(s) :
2026-08-01

Organisé par Le CAHD.
Diner spectacle immersif. Dans l’atmosphère d’un cabaret clandestin des années 30, Arturo Ui sort ses griffes de violence et de corruption pour s’emparer du marché des choux-fleurs. Adaptée de la résistible ascension d’Arturo Ui, la pièce dépeint les rouages qui préparent le terrain aux dictatures.
Ouverture des portes à 19h.   .

Château de Joux La Cluse-et-Mijoux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 39 29 36 

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English : Festival des Nuits de Joux Cabaret Dinatoire

L’événement Festival des Nuits de Joux Cabaret Dinatoire La Cluse-et-Mijoux a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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