La Cluse-et-Mijoux

Festival des Nuits de Joux Madrigal

Château de Joux La Cluse-et-Mijoux Doubs

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 19:00:00

fin : 2026-08-02 21:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Organisé par le CAHD.

Concert L’association Madrigal s’installe au Château de Joux avec une carte blanche totale. Pour tout vous dire, on ne sait pas exactement ce qu’iels nous préparent musique live, concerts trad, danse, installations plastiques ou performances… tout est possible.

Repli au théâtre B. Blier si intempéries.

Billetterie en ligne, à l’Office de Tourisme de Pontarlier, Métabief ou de Malbuisson ou sur place 30 min avant le spectacle. .

Château de Joux La Cluse-et-Mijoux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 39 29 36 cahd-25@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival des Nuits de Joux Madrigal

L’événement Festival des Nuits de Joux Madrigal La Cluse-et-Mijoux a été mis à jour le 2026-06-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS