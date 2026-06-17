La Cluse-et-Mijoux

Festival des Nuits de Joux Rendez-vous écriture

Château de Joux La Cluse-et-Mijoux Doubs

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 18:30:00

fin : 2026-08-08 20:30:00

Date(s) :

2026-08-08

Organisé par le CAHD.

Venez découvrir, étape par étape, la naissance d’une pièce de théâtre une création unique, écrite par Lucie, nourrie de vos histoires et sublimée par le Château. Accueillie en résidence, l’autrice Lucie Lombard s’inspirera du lieu et des rencontres qu’elle y fera pour écrire un texte original. Il vivra ensuite en 3 temps une lecture publique en 2026, une mise en scène avec notre troupe amateure en 2027, puis par la troupe professionnelle en 2028.

Repli au théâtre B. Blier si intempéries.

Billetterie en ligne, à l’Office de Tourisme de Pontarlier, Métabief ou de Malbuisson ou sur place 30 min avant le spectacle. .

Château de Joux La Cluse-et-Mijoux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 39 29 36 cahd-25@orange.fr

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English : Festival des Nuits de Joux Rendez-vous écriture

L’événement Festival des Nuits de Joux Rendez-vous écriture La Cluse-et-Mijoux a été mis à jour le 2026-06-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS