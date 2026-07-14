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AGENDA · La Cluse-et-Mijoux

Festival des Nuits de Joux Rendez-vous en forêt La Cluse-et-Mijoux

samedi 25 juillet 2026 · La Cluse-et-Mijoux

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Château de Joux
Ville
25300 La Cluse-et-Mijoux
Département
Doubs
Tarif
12 12 12 Tarif enfant Tarif enfant

La Cluse-et-Mijoux

Festival des Nuits de Joux Rendez-vous en forêt

Château de Joux La Cluse-et-Mijoux Doubs

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 18:30:00
fin : 2026-07-27 20:00:00

Date(s) :
2026-07-25 2026-07-27

Organisé par le CAHD.
La troupe vous invite à une balade spectacle en forêt. Parce que ces majestueux sapins gardent bien des secrets, entre les histoires dont ils ont été témoins et les légendes que leur silence a ébruitées, vous verrez comment la Joux se joue de nous. Venez fouler avec nous l’herbe menue des rêves. Repli si intempéries.
Billetterie en ligne, à l’Office de Tourisme de Pontarlier, Métabief ou de Malbuisson ou sur place 30 min avant le spectacle.   .

Château de Joux La Cluse-et-Mijoux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 39 29 36  cahd-25@orange.fr

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English : Festival des Nuits de Joux Rendez-vous en forêt

L’événement Festival des Nuits de Joux Rendez-vous en forêt La Cluse-et-Mijoux a été mis à jour le 2026-07-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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