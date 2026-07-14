Festival des Nuits de Joux Rendez-vous en forêt La Cluse-et-Mijoux
samedi 25 juillet 2026 · La Cluse-et-Mijoux
Informations pratiques
La Cluse-et-Mijoux
Festival des Nuits de Joux Rendez-vous en forêt
Château de Joux La Cluse-et-Mijoux Doubs
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 18:30:00
fin : 2026-07-27 20:00:00
Date(s) :
2026-07-25 2026-07-27
Organisé par le CAHD.
La troupe vous invite à une balade spectacle en forêt. Parce que ces majestueux sapins gardent bien des secrets, entre les histoires dont ils ont été témoins et les légendes que leur silence a ébruitées, vous verrez comment la Joux se joue de nous. Venez fouler avec nous l’herbe menue des rêves. Repli si intempéries.
Billetterie en ligne, à l’Office de Tourisme de Pontarlier, Métabief ou de Malbuisson ou sur place 30 min avant le spectacle. .
Château de Joux La Cluse-et-Mijoux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 39 29 36 cahd-25@orange.fr
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English : Festival des Nuits de Joux Rendez-vous en forêt
L’événement Festival des Nuits de Joux Rendez-vous en forêt La Cluse-et-Mijoux a été mis à jour le 2026-07-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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