Festival des Nuits de Joux Sous l’armure La Cluse-et-Mijoux
Festival des Nuits de Joux Sous l’armure La Cluse-et-Mijoux samedi 25 juillet 2026.
La Cluse-et-Mijoux
Festival des Nuits de Joux Sous l’armure
Château de Joux La Cluse-et-Mijoux Doubs
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 21:00:00
fin : 2026-07-25 23:00:00
Date(s) :
2026-07-25 2026-07-27 2026-07-31 2026-08-02 2026-08-05 2026-08-08
Organisé par le CAHD.
Théâtre Une guerre se prépare, et Monseigneur est bien décidé à la gagner. Avant de la mener, il prend deux décisions irrévocables sa fille Christine sera enfermée dans un couvent ; son fils adoptif Thibault l’accompagnera sur le champ de bataille. Et s’ils changeaient de rôle ?
Repli au théâtre B. Blier si intempéries.
Billetterie en ligne, à l’Office de Tourisme de Pontarlier, Métabief ou de Malbuisson ou sur place 30 min avant le spectacle. .
Château de Joux La Cluse-et-Mijoux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 39 29 36 cahd-25@orange.fr
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English : Festival des Nuits de Joux Sous l’armure
L’événement Festival des Nuits de Joux Sous l’armure La Cluse-et-Mijoux a été mis à jour le 2026-06-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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