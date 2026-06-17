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Festival des Nuits de Joux Atouboudchan La Cluse-et-Mijoux

Festival des Nuits de Joux Atouboudchan La Cluse-et-Mijoux vendredi 31 juillet 2026.

Adresse : Château de Joux

Ville : 25300 La Cluse-et-Mijoux

Département : Doubs

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : vendredi 31 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 10 10 10 Tarif enfant Tarif enfant

La Cluse-et-Mijoux

Festival des Nuits de Joux Atouboudchan

Château de Joux La Cluse-et-Mijoux Doubs

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31 21:00:00

Date(s) :
2026-07-31

Organisé par le CAHD.
Atouboudchan est connu pour ses reprises créatives de tubes de variétés, allant des standards de la chanson française aux hits internationaux. Le groupe n’ hésite pas à surprendre son public avec des arrangements originaux et des coups de théâtre musicaux.
Repli au théâtre B. Blier si intempéries.
Billetterie en ligne, à l’Office de Tourisme de Pontarlier, Métabief ou de Malbuisson ou sur place 30 min avant le spectacle.   .

Château de Joux La Cluse-et-Mijoux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 39 29 36  cahd-25@orange.fr

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English : Festival des Nuits de Joux Atouboudchan

L’événement Festival des Nuits de Joux Atouboudchan La Cluse-et-Mijoux a été mis à jour le 2026-06-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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