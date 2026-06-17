La Cluse-et-Mijoux

Festival des Nuits de Joux Atouboudchan

Château de Joux La Cluse-et-Mijoux Doubs

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:00:00

fin : 2026-07-31 21:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Organisé par le CAHD.

Atouboudchan est connu pour ses reprises créatives de tubes de variétés, allant des standards de la chanson française aux hits internationaux. Le groupe n’ hésite pas à surprendre son public avec des arrangements originaux et des coups de théâtre musicaux.

Repli au théâtre B. Blier si intempéries.

Billetterie en ligne, à l’Office de Tourisme de Pontarlier, Métabief ou de Malbuisson ou sur place 30 min avant le spectacle. .

Château de Joux La Cluse-et-Mijoux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 39 29 36 cahd-25@orange.fr

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English : Festival des Nuits de Joux Atouboudchan

L’événement Festival des Nuits de Joux Atouboudchan La Cluse-et-Mijoux a été mis à jour le 2026-06-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS