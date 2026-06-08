La Cluse-et-Mijoux

Château de Joux Prisonniers des Caraïbes spectacle nocturne

Château de Joux La Cluse-et-Mijoux Doubs

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 21:30:00

fin : 2026-07-23 23:00:00

Date(s) :

2026-07-14 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-18 2026-08-20 2026-08-21

Prisonniers des Caraïbes , nouveau spectacle nocturne (par Frédérick Darcy, avec Wilda Philippe et Magali Jacquot)

Une quête historique qui vous emmènera sur les traces de l’incroyable histoire de Jean et Zamor Kina, tour à tour esclaves, officiers de la couronne d’Angleterre, chefs rebelles, emprisonnés au Château de Joux.

Ce spectacle nocturne insolite vous conduira sur la route du combat pour les libertés. Un spectacle familial pour les petits et les grands.

Sur réservation par téléphone ou par mail (places limitées). En cas de météo défavorable, le spectacle est annulé. À partir de 7 ans. .

Château de Joux La Cluse-et-Mijoux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 47 95 contact@chateaudejoux.com

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English : Spectacle nocturne Prisonniers des Caraïbes

L’événement Château de Joux Prisonniers des Caraïbes spectacle nocturne La Cluse-et-Mijoux a été mis à jour le 2026-06-03 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS