La Cluse-et-Mijoux

Festival des Nuits de Joux

Château de Joux La Cluse-et-Mijoux Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-06-24

Cette année, le festival de théâtre et de musique réinvente l’expérience au cœur du Château de Joux à Pontarlier. Deux créations originales verront le jour, imaginées et répétées sur place. Autour de ces créations, une programmation éclectique vous attend théâtre, musique, cirque, soirées festives… Artistes locaux et invités se retrouveront pour faire vibrer le château tout au long de l’été. Un festival ancré dans son territoire, ouvert à tous et porté par l’envie de partager des moments uniques.

Billetterie sur place, en ligne ou dans les Offices de Tourisme de Pontarlier et de Malbuisson. .

Château de Joux La Cluse-et-Mijoux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 59 54 69 77 lesnuitsdejoux@gmail.com

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English : Festival des Nuits de Joux

L’événement Festival des Nuits de Joux La Cluse-et-Mijoux a été mis à jour le 2026-05-22 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS