Atelier famille L’art de la calligraphie Route du Château La Cluse-et-Mijoux samedi 4 juillet 2026.

La Cluse-et-Mijoux

Atelier famille L’art de la calligraphie

Route du Château Château de Joux La Cluse-et-Mijoux Doubs

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:15:00

fin : 2026-07-04 15:45:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-09 2026-07-11 2026-07-16 2026-07-18 2026-07-23 2026-07-25 2026-07-30 2026-08-01 2026-08-06 2026-08-08 2026-08-13 2026-08-15 2026-08-20 2026-08-22 2026-08-27 2026-08-29

Organisé par le Château de Joux.

Venez découvrir l’histoire fascinante de l’écriture au Château de Joux ! Participez à un atelier de calligraphie en famille où vous apprendrez à maitriser l’art de la plume et des encres. A l’issue de cet atelier créatif, vous aurez l’opportunité de concevoir un marque-page calligraphié orné d’enluminures.

A partir de 6 ans, sur réservation uniquement jusqu’à 18h la veille. .

Route du Château Château de Joux La Cluse-et-Mijoux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 47 95 contact@chateaudejoux.com

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English : Atelier famille L’art de la calligraphie

L’événement Atelier famille L’art de la calligraphie La Cluse-et-Mijoux a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS