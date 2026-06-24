Animation famille Rallye photo au Château de Joux La Cluse-et-Mijoux
Animation famille Rallye photo au Château de Joux La Cluse-et-Mijoux lundi 6 juillet 2026.
La Cluse-et-Mijoux
Animation famille Rallye photo au Château de Joux
Château de Joux La Cluse-et-Mijoux Doubs
Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 10:30:00
fin : 2026-07-16 12:00:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-09 2026-07-13 2026-07-16 2026-07-20 2026-07-23 2026-07-27 2026-07-30 2026-08-03 2026-08-06 2026-08-10 2026-08-13 2026-08-17 2026-08-20 2026-08-24 2026-08-27
Saurez-vous apporter votre soutien au commandant du Château ? De manière originale et ludique, soyez observateurs et
découvrez ou redécouvrez le Château comme vous ne l’avez jamais vu !
Pour participer au rallye photo, venez en famille avec un appareil photo ou un smartphone.
À partir de 3 ans. Réservation obligatoire, jusqu’à 18h la veille. Limité à 5 familles de 6 personnes. .
Château de Joux La Cluse-et-Mijoux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 47 95 contact@chateaudejoux.com
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English : Animation famille Rallye photo au Château de Joux
L’événement Animation famille Rallye photo au Château de Joux La Cluse-et-Mijoux a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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