Spectacle Racines bleues La Cluse-et-Mijoux
Spectacle Racines bleues La Cluse-et-Mijoux vendredi 3 juillet 2026.
La Cluse-et-Mijoux
Spectacle Racines bleues
Château de Joux La Cluse-et-Mijoux Doubs
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 21:00:00
fin : 2026-07-03 23:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Une aventure musicale contée et chantée par Jean-Michel Trimaille, co-écrite avec Guy Boley, sur l’épopée des francs-comtois en Louisiane, pays du Blues. Le concert sera précédé d’une première partie.
Tout public. Sur réservation. Places limitées. En cas de météo défavorable, le spectacle est replié au théâtre Bernard Blier de Pontarlier. .
Château de Joux La Cluse-et-Mijoux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 47 95 contact@chateaudejoux.com
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English : Concert Racines bleues
L’événement Spectacle Racines bleues La Cluse-et-Mijoux a été mis à jour le 2026-06-03 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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