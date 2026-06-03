La Cluse-et-Mijoux

Spectacle Racines bleues

Château de Joux La Cluse-et-Mijoux Doubs

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 21:00:00

fin : 2026-07-03 23:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Une aventure musicale contée et chantée par Jean-Michel Trimaille, co-écrite avec Guy Boley, sur l’épopée des francs-comtois en Louisiane, pays du Blues. Le concert sera précédé d’une première partie.

Tout public. Sur réservation. Places limitées. En cas de météo défavorable, le spectacle est replié au théâtre Bernard Blier de Pontarlier. .

Château de Joux La Cluse-et-Mijoux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 47 95 contact@chateaudejoux.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Racines bleues

L’événement Spectacle Racines bleues La Cluse-et-Mijoux a été mis à jour le 2026-06-03 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS