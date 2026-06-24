Animation famille Prussiens ! En joux ! Route du Château La Cluse-et-Mijoux
Animation famille Prussiens ! En joux ! Route du Château La Cluse-et-Mijoux dimanche 5 juillet 2026.
La Cluse-et-Mijoux
Animation famille Prussiens ! En joux !
Route du Château Château de Joux La Cluse-et-Mijoux Doubs
Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 10:30:00
fin : 2026-07-08 12:30:00
Date(s) :
2026-07-05 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-10 2026-07-12 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-17 2026-07-19 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-24 2026-07-26 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-31 2026-08-02 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-07
Organisée par le château de Joux.
Mars 1871, les Prussiens assiègent le Fort de Joux, ses défenseurs ont intercepté un télégramme codé. Aidez les soldats à le décrypter pour sauver le fort ! Saurez-vous résoudre les énigmes ? Venez en famille pour élucider le mystère.
En famille, enfants à partir de 6 ans et réservation obligatoire jusqu’à 18h la veille. .
Route du Château Château de Joux La Cluse-et-Mijoux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 47 95 contact@chateaudejoux.com
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English : Animation famille Prussiens ! En joux !
L’événement Animation famille Prussiens ! En joux ! La Cluse-et-Mijoux a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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