Informations pratiques

La Cluse-et-Mijoux

Visite guidée thématique Dans les pas de Toussaint Louverture

Château de Joux La Cluse-et-Mijoux Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 15:00:00

fin : 2026-07-19 16:30:00

Date(s) :

2026-07-19

En parcourant le Château de Joux, découvrez les grandes étapes de la vie de Toussaint Louverture, esclave devenu général puis gouverneur de Saint-Domingue. Partagez son combat pour la liberté et découvrez la cellule où il fut enfermé jusqu’à sa mort, le 7 avril 1803.

À partir de 10 ans, réservation conseillée par téléphone ou par mail. .

Château de Joux La Cluse-et-Mijoux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 47 99 contact@chateaudejoux.com

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English : Visite guidée thématique Dans les pas de Toussaint Louverture

L’événement Visite guidée thématique Dans les pas de Toussaint Louverture La Cluse-et-Mijoux a été mis à jour le 2026-07-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS