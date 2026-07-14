Visite guidée thématique Dans les pas de Toussaint Louverture La Cluse-et-Mijoux
dimanche 19 juillet 2026 · La Cluse-et-Mijoux
Informations pratiques
La Cluse-et-Mijoux
Visite guidée thématique Dans les pas de Toussaint Louverture
Château de Joux La Cluse-et-Mijoux Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 15:00:00
fin : 2026-07-19 16:30:00
Date(s) :
2026-07-19
En parcourant le Château de Joux, découvrez les grandes étapes de la vie de Toussaint Louverture, esclave devenu général puis gouverneur de Saint-Domingue. Partagez son combat pour la liberté et découvrez la cellule où il fut enfermé jusqu’à sa mort, le 7 avril 1803.
À partir de 10 ans, réservation conseillée par téléphone ou par mail. .
Château de Joux La Cluse-et-Mijoux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 47 99 contact@chateaudejoux.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite guidée thématique Dans les pas de Toussaint Louverture
L’événement Visite guidée thématique Dans les pas de Toussaint Louverture La Cluse-et-Mijoux a été mis à jour le 2026-07-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
À voir aussi à La Cluse-et-Mijoux (Doubs)
- Château de Joux Prisonniers des Caraïbes spectacle nocturne La Cluse-et-Mijoux 14 juillet 2026
- Art en Chapelles Pauline Cordier La Cluse-et-Mijoux 15 juillet 2026
- Festival des Nuits de Joux La Cluse-et-Mijoux 24 juillet 2026
- Festival des Nuits de Joux Rendez-vous en forêt La Cluse-et-Mijoux 25 juillet 2026
- Festival des Nuits de Joux Sous l’armure La Cluse-et-Mijoux 25 juillet 2026