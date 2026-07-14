Art en Chapelles Pauline Cordier La Cluse-et-Mijoux
mercredi 15 juillet 2026 · La Cluse-et-Mijoux
Informations pratiques
La Cluse-et-Mijoux
Art en Chapelles Pauline Cordier
Chapelle St-Claude La Cluse-et-Mijoux Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-08-21 19:00:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-17 2026-07-20 2026-07-22 2026-07-24 2026-07-27 2026-07-29 2026-07-31 2026-08-03 2026-08-05 2026-08-07 2026-08-10 2026-08-12 2026-08-14 2026-08-17 2026-08-19 2026-08-21
Organisé par l’association Art en Chapelle.
Quand l’Art contemporain dialogue avec les sites religieux du Haut-Doubs.
Diplômée de la Haute école d’art et de design de Genève (HEAD), Pauline Cordier articule depuis plusieurs années sa recherche autour de la question de la spécificité des lieux et considère les médiums de la sculpture et de l’installation comme des vecteurs d’expression de leur propre situation. Dans sa pratique, elle déjoue les notions de perception et de temporalité, et met à l’épreuve la question de l’interdépendance qu’une forme peut entretenir avec sa situation, en positionnant la matière au centre de cette relation.
Pauline Cordier a présenté son travail lors d’expositions monographiques à Standard/Deluxe (Lausanne, Suisse), à la galerie Andata Ritorno (Genève, Suisse), à Espace Contact (Neuchâtel, Suisse), à la Galerie A.ROMY (Genève, Suisse), à la Salle Crosnier du Palais de l’Athénée (Genève, Suisse) et au Kunstkasten (Winterthur, Suisse). Elle a également participé à de nombreuses expositions collectives en Suisse et à l’international, notamment au Centre d’Art Contemporain Circuit (Lausanne, Suisse), à Art Genève (Genève, Suisse), à Art au Centre (Genève, Suisse), au Walgreens Windows project space (Miami, États-Unis), à REA Art Fair (Milan, Italie), à l’Espace d’art contemporain Les Halles (Porrentruy, Suisse), au 64 e Salon de Montrouge (Paris, France), à Jungkunst (Win- terthur, Suisse) et à Inchon Art Platform (Corée du Sud). .
Chapelle St-Claude La Cluse-et-Mijoux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@artenchapelles.com
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English : Art en Chapelles Pauline Cordier
L’événement Art en Chapelles Pauline Cordier La Cluse-et-Mijoux a été mis à jour le 2026-07-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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