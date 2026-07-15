Informations pratiques

La Cluse-et-Mijoux

Visite guidée thématique Il était une fois… Contes et légendes du Haut-Doubs

Château de Joux La Cluse-et-Mijoux Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 15:00:00

fin : 2026-07-26 16:30:00

Date(s) :

2026-07-26

Partez à la découverte des mystères et récits fantastiques qui peuplent le Haut-Doubs ! Cette visite guidée thématique vous plonge dans l’univers des contes et légendes de la région.

Une visite interactive et immersive, où petits et grands sont invités à écouter, imaginer… et parfois même participer ! Entre histoire locale et folklore merveilleux, laissez-vous emporter par la magie des récits d’autrefois…

Tout public, réservation conseillée par téléphone ou par mail. .

Château de Joux La Cluse-et-Mijoux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 47 99 contact@chateaudejoux.com

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English : Visite guidée thématique Il était une fois… Contes et légendes du Haut-Doubs

L’événement Visite guidée thématique Il était une fois… Contes et légendes du Haut-Doubs La Cluse-et-Mijoux a été mis à jour le 2026-07-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS