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AGENDA · La Cluse-et-Mijoux

Visite guidée thématique Il était une fois… Contes et légendes du Haut-Doubs La Cluse-et-Mijoux

dimanche 26 juillet 2026 · La Cluse-et-Mijoux

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Château de Joux
Ville
25300 La Cluse-et-Mijoux
Département
Doubs
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

La Cluse-et-Mijoux

Visite guidée thématique Il était une fois… Contes et légendes du Haut-Doubs

Château de Joux La Cluse-et-Mijoux Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 15:00:00
fin : 2026-07-26 16:30:00

Date(s) :
2026-07-26

Partez à la découverte des mystères et récits fantastiques qui peuplent le Haut-Doubs ! Cette visite guidée thématique vous plonge dans l’univers des contes et légendes de la région.
Une visite interactive et immersive, où petits et grands sont invités à écouter, imaginer… et parfois même participer ! Entre histoire locale et folklore merveilleux, laissez-vous emporter par la magie des récits d’autrefois…
Tout public, réservation conseillée par téléphone ou par mail.   .

Château de Joux La Cluse-et-Mijoux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 47 99  contact@chateaudejoux.com

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English : Visite guidée thématique Il était une fois… Contes et légendes du Haut-Doubs

L’événement Visite guidée thématique Il était une fois… Contes et légendes du Haut-Doubs La Cluse-et-Mijoux a été mis à jour le 2026-07-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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