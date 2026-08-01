Goûter conte Le conte du vieux sage Salle des fêtes La Cluse-et-Mijoux
samedi 8 août 2026 · Salle des fêtes · La Cluse-et-Mijoux
Informations pratiques
La Cluse-et-Mijoux
Goûter conte Le conte du vieux sage
Salle des fêtes Route du stade La Cluse-et-Mijoux Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 16:30:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Une conteuse professionnelle vous emmène dans le monde magique des forêts d’altitude et vous raconte l’histoire fabuleuse du vieux sage de la forêt
Le goûter est offert par le groupe tetra jura
Animation réalisée dans le cadre de l’exposition itinérante hippomobile les forêts d’altitude, des forêts de lien
Possibilité de visiter l’exposition avant le conte .
Salle des fêtes Route du stade La Cluse-et-Mijoux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 74344691 j.vandenbroucque@groupe-tetras-jura.org
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English : Goûter conte Le conte du vieux sage
L’événement Goûter conte Le conte du vieux sage La Cluse-et-Mijoux a été mis à jour le 2026-08-03 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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