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AGENDA · La Cluse-et-Mijoux

Visite guidée thématique Hiver 1871 le dernier combat de l’Armée de l’Est La Cluse-et-Mijoux

dimanche 16 août 2026 · La Cluse-et-Mijoux

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Château de Joux
Ville
25300 La Cluse-et-Mijoux
Département
Doubs
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

La Cluse-et-Mijoux

Visite guidée thématique Hiver 1871 le dernier combat de l’Armée de l’Est

Château de Joux La Cluse-et-Mijoux Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 15:00:00
fin : 2026-08-16 16:30:00

Date(s) :
2026-08-16

Au cœur de l’hiver 1871, l’armée de l’Est entame sa retraite vers la Suisse, talonnée par les Prussiens. Les soldats du Château sont en état de siège et doivent couvrir la retraite ! En parcourant le Château de Joux, revivez un épisode marquant de la guerre franco-prussienne !
À partir de 10 ans, réservation conseillée par téléphone ou par mail.   .

Château de Joux La Cluse-et-Mijoux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 47 99  contact@chateaudejoux.com

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English : Visite guidée thématique Hiver 1871 le dernier combat de l’Armée de l’Est

L’événement Visite guidée thématique Hiver 1871 le dernier combat de l’Armée de l’Est La Cluse-et-Mijoux a été mis à jour le 2026-07-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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