Visite guidée thématique Hiver 1871 le dernier combat de l’Armée de l’Est La Cluse-et-Mijoux
dimanche 16 août 2026 · La Cluse-et-Mijoux
Informations pratiques
La Cluse-et-Mijoux
Visite guidée thématique Hiver 1871 le dernier combat de l’Armée de l’Est
Château de Joux La Cluse-et-Mijoux Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 15:00:00
fin : 2026-08-16 16:30:00
Date(s) :
2026-08-16
Au cœur de l’hiver 1871, l’armée de l’Est entame sa retraite vers la Suisse, talonnée par les Prussiens. Les soldats du Château sont en état de siège et doivent couvrir la retraite ! En parcourant le Château de Joux, revivez un épisode marquant de la guerre franco-prussienne !
À partir de 10 ans, réservation conseillée par téléphone ou par mail. .
Château de Joux La Cluse-et-Mijoux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 47 99 contact@chateaudejoux.com
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English : Visite guidée thématique Hiver 1871 le dernier combat de l’Armée de l’Est
L’événement Visite guidée thématique Hiver 1871 le dernier combat de l’Armée de l’Est La Cluse-et-Mijoux a été mis à jour le 2026-07-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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