La Cluse-et-Mijoux

Festival des Nuits de Joux Pourceaugnac

Château de Joux La Cluse-et-Mijoux Doubs

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 19:00:00

fin : 2026-08-05 21:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Organisé par le CAHD.

La scène s’installe sur la place. Un groupe s’affaire pour monter un théâtre. On prépare les costumes pour jouer, les voix pour chanter, les instruments pour danser, les sourires pour duper. Les spectateurs sont attendus mais également un homme assez particulier Léonard de Pourceaugnac.

Repli au théâtre B. Blier si intempéries.

Billetterie en ligne, à l’Office de Tourisme de Pontarlier, Métabief ou de Malbuisson ou sur place 30 min avant le spectacle. .

Château de Joux La Cluse-et-Mijoux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 39 29 36 cahd-25@orange.fr

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English : Festival des Nuits de Joux Pourceaugnac

L’événement Festival des Nuits de Joux Pourceaugnac La Cluse-et-Mijoux a été mis à jour le 2026-06-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS