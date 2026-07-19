Exposition itinérante Les forêts d’altitudes, des forêts de liens salle des fêtes La Cluse-et-Mijoux
samedi 8 août 2026 · salle des fêtes · La Cluse-et-Mijoux
Informations pratiques
La Cluse-et-Mijoux
Exposition itinérante Les forêts d’altitudes, des forêts de liens
salle des fêtes Route du stade La Cluse-et-Mijoux Doubs
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-09 17:30:00
Date(s) :
2026-08-08
L’exposition Les forêts d’altitude, des forêts de liens sillonne les routes du Haut-Doubs à bord de sa roulotte tirée par deux chevaux pour venir vous parler des forêts d’altitude, ses habitants, sa flore, ses enjeux,…
Au travers d’une exposition accessible à tous et d’animations familiales et gratuites, nous vous invitons à (re)découvrir les forêts qui nous entourent. .
salle des fêtes Route du stade La Cluse-et-Mijoux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 43 44 69 19 f.duval-dachary@groupe-tetras-jura.org
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English : Exposition itinérante Les forêts d’altitudes, des forêts de liens
L’événement Exposition itinérante Les forêts d’altitudes, des forêts de liens La Cluse-et-Mijoux a été mis à jour le 2026-07-26 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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