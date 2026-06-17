La Cluse-et-Mijoux

Festival des Nuits de Joux DJ Set Esther Simon

Château de Joux La Cluse-et-Mijoux Doubs

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 22:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Organisé par le CAHD.

DJ -ES:THR est une DJ et productrice française issue de la scène électronique parisienne, native de Pontarlier aujourd’hui présente à l’international. Son univers musical mêle Indie Dance et Tech House, avec des sets immersifs portés par des basses profondes et des mélodies envoûtantes,

Repli au théâtre B. Blier si intempéries.

Billetterie en ligne, à l’Office de Tourisme de Pontarlier, Métabief ou de Malbuisson ou sur place 30 min avant le spectacle. .

Château de Joux La Cluse-et-Mijoux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 39 29 36 cahd-25@orange.fr

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English : Festival des Nuits de Joux DJ Set Esther Simon

L’événement Festival des Nuits de Joux DJ Set Esther Simon La Cluse-et-Mijoux a été mis à jour le 2026-06-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS