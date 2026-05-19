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Rencontre avec … la poix du Haut-Doubs… La Cluse-et-Mijoux

Rencontre avec … la poix du Haut-Doubs… La Cluse-et-Mijoux vendredi 25 septembre 2026.

Adresse : Château de Joux

Ville : 25300 La Cluse-et-Mijoux

Département : Doubs

Début : vendredi 25 septembre 2026

Fin : vendredi 25 septembre 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

La Cluse-et-Mijoux

Rencontre avec … la poix du Haut-Doubs…

Château de Joux La Cluse-et-Mijoux Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:00:00
fin : 2026-09-25 21:30:00

Date(s) :
2026-09-25

Rencontre avec …
Partez à la rencontre de celles et ceux qui, par leurs recherches, leurs métiers ou leurs engagements, font vivre le Château de Joux et son territoire. D’avril à novembre, cinq soirées vous invitent à découvrir le site à travers des regards variés, entre histoire, patrimoine et biodiversité.
La poix du Haut-Doubs, or noir des seigneurs de Joux ? Vincent Bichet (Géoarchéologue Laboratoire Chrono-Environnement).
Réservation fortement conseillée.   .

Château de Joux La Cluse-et-Mijoux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 47 95  contact@chateaudejoux.com

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English : Rencontre avec … la poix du Haut-Doubs…

L’événement Rencontre avec … la poix du Haut-Doubs… La Cluse-et-Mijoux a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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