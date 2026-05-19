Rencontre avec … Château de Joux regards croisés… La Cluse-et-Mijoux
Rencontre avec … Château de Joux regards croisés… La Cluse-et-Mijoux vendredi 26 juin 2026.
La Cluse-et-Mijoux
Rencontre avec … Château de Joux regards croisés…
Château de Joux La Cluse-et-Mijoux Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 20:00:00
fin : 2026-06-26 21:30:00
Date(s) :
2026-06-26
Rencontre avec …
Partez à la rencontre de celles et ceux qui, par leurs recherches, leurs métiers ou leurs engagements, font vivre le Château de Joux et son territoire. D’avril à novembre, cinq soirées vous invitent à découvrir le site à travers des regards variés, entre histoire, patrimoine et biodiversité.
Château de Joux regards croisés sur trois projets de restauration Pierre-Alexandre Ferry (Architecte du patrimoine Archipat).
Réservation fortement conseillée. .
Château de Joux La Cluse-et-Mijoux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 47 95 contact@chateaudejoux.com
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L’événement Rencontre avec … Château de Joux regards croisés… La Cluse-et-Mijoux a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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