Visite guidée nocturne A la lueur de Joux La Cluse-et-Mijoux
Visite guidée nocturne A la lueur de Joux La Cluse-et-Mijoux samedi 13 juin 2026.
La Cluse-et-Mijoux
Visite guidée nocturne A la lueur de Joux
Château de Joux La Cluse-et-Mijoux Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 21:00:00
fin : 2026-11-14 22:30:00
Date(s) :
2026-06-13 2026-09-12 2026-10-10 2026-11-14
Venez visiter le Château de Joux… à la nuit tombée ! Suivez votre guide à travers des murs chargés de grandes et de petites histoires, et redécouvrez le site dans l’ambiance singulière du soir. Une manière unique de découvrir le Château lorsque la nuit s’installe. Réservation conseillée. .
Château de Joux La Cluse-et-Mijoux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 47 95 contact@chateaudejoux.com
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English : Visite guidée nocturne A la lueur de Joux
L’événement Visite guidée nocturne A la lueur de Joux La Cluse-et-Mijoux a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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