Les joyaux de la civilisation – Micro-Folie de Villeneuve Loubet, Micro-Folie de Villeneuve Loubet, Villeneuve-Loubet

Les joyaux de la civilisation – Micro-Folie de Villeneuve Loubet Samedi 23 mai, 19h30 Micro-Folie de Villeneuve Loubet Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Découvrez les joyaux de la civilisation

Voyagez au coeur du musée du Louvre, du musée d’Orsay, dans les jardins de Versailles ou encore à l’Opéra de Paris depuis la Micro-Folie de Villeneuve Loubet !

Vous pourrez découvrir ou redécouvrir les trésors des plus grandes institutions culturelles nationales et internationales, des beaux-arts, à l’architecture, en passant par le spectacle vivant.

Ces oeuvres majeures seront présentées en qualité excepetionnelle à travers une expérience culturelle immersive et interactive via des tablettes tactiles.

Une Micro-Folie, mais qu’est-ce que c’est ?

Lancé en 2017, le projet Micro-Folie est un dispositif culturel de proximité porté par le ministère de la Culture et coordonné par La Villette.

On compte aujourd’hui 640 Micro-Folies en France et 50 Micro-Folies à l’international (Lisbonne, Bogota, Katmandou…)

Une Micro-Folie est un musée numérique avec…

• Près de 6000 œuvres numérisées

• Provenant de 12 établissements culturels fondateurs (Musée du Louvre, Musée d’Orsay, Centre Pompidou…)

• Et 450 institutions partenaires (Musée du Prado, Museum nationale d’Histoire naturelle, Bibliothèque Nationale de France…)

• Réunis sous 20 collections (Notre-Dame de Paris, Bretagne, Impressionnisme…)

La Micro-Folie de Villeneuve Loubet est ouverte depuis novembre 2025 dans l’Espace Culturel André Malraux, au Château des Baumettes.

Elle propose pour tous les publics des projections-conférences sur des sujets culturels, présentées de manière immersive et pédagogique sur grand écran et tablettes tactiles.

Deux casques de Réalité Virtuelle (déconseillés aux moins de 13 ans) sont à disposition des visiteurs ainsi que des livres et jeux culturels pédagogiques.

Micro-Folie de Villeneuve Loubet 142 Allée André Malraux, 06270 Villeneuve Loubet Villeneuve-Loubet 06270 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 93 73 08 82

Découvrez les chefs d’oeuvres de l’Humanité

©Service Culturel de Villeneuve Loubet