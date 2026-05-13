Sur des airs d’Italie : parenthèse baroque, Musée Escoffier de l’art culinaire, Villeneuve-Loubet

Sur des airs d’Italie : parenthèse baroque Samedi 23 mai, 19h30 Musée Escoffier de l’art culinaire Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:45:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:45:00+02:00

Sur des airs d’Italie. De Giulio Caccini à Giacomo Carissimi en passant par Antonio Caldara, laissez-vous emporter par quelques-uns des plus beaux airs du répertoire baroque italien.

Le baryton Jean-François Courbebaisse fera résonner sa voix dans un programme court mais intense, véritable parenthèse musicale au cœur de la soirée.

Musée Escoffier de l’art culinaire 3 Rue Auguste Escoffier, 06270 Villeneuve-Loubet, France Villeneuve-Loubet 06270 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0493208051 http://www.musee-escoffier.com https://fr-fr.facebook.com/MuseeEscoffierdelArtCulinaire/ Auguste Escoffier (1846-1935), “cuisinier des rois et roi des cuisiniers”, est considéré comme le père de la cuisine moderne. Promoteur avec César Ritz des “palaces” de la Belle Époque, il a révolutionné la cuisine française, notamment avec son « Guide culinaire » (1903), toujours considéré comme la bible des cuisiniers. Il a créé de nombreuses recettes, dont la célèbre “pêche Melba”, et a modifié la structure du travail en cuisine avec les brigades. Le musée de l’Art culinaire, unique en France, est inauguré dans sa maison natale en 1966. Il présente un panorama complet de l’univers de la cuisine française. On y découvre le charme d’une authentique maison de village du XVIIIe siècle, chargée de souvenirs et articulée autour de l’âtre familial. Dix salles d’exposition se déploient sur 300 m2 : vieux fourneaux, potager provençal, collection de menus, sculptures en sucre et en chocolat, bureau et bibliothèque du maître, ainsi qu’un espace interactif pour les enfants. Autoroute sortie 47, direction Villeneuve-Loubet Village.

Sur des airs d’Italie. De Giulio Caccini à Giacomo Carissimi en passant par Antonio Caldara, laissez-vous emporter par quelques-uns des plus beaux airs du répertoire baroque italien.

©Fondation Auguste Escoffier