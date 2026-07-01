Les Kickages Sessions, Le Tamanoir, Gennevilliers

Informations pratiques

Les Kickages Sessions Jeudi 10 décembre, 20h30 Le Tamanoir Hauts-de-Seine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-10T20:30:00+01:00 – 2026-12-10T23:50:00+01:00

Fin : 2026-12-10T20:30:00+01:00 – 2026-12-10T23:50:00+01:00

Les Kickages Sessions, organisées par Call Me Femcee, sont des open-mics et battles ouverts à un public mixte. Cet événement nouvelle génération rassemble les jeunes artistes franciliens pour kicker sur des prods imposées, au choix : trap, drill ou boombap. C’est l’occasion de montrer ses talents sur scène, de se faire connaître et de remporter un showcase rémunéré pour l’édition suivante.

Le Tamanoir 27 avenue Lucette Mazalaigue 92230 Gennevilliers Gennevilliers 92230 Hauts-de-Seine Île-de-France 0147980363 http://www.letamanoir.com/ https://www.facebook.com/letamanoir/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.letamanoir.com/evt/les-kickages-sessions/ »}] Le Tamanoir, lieu dédié aux musiques du monde actuel, propose une programmation éclectique, originale et métissée. Métro Ligne 13 Les Courtilles puis 5 min à pied

Rap rap

Thierry Sylvestre