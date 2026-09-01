Les Korrigans du marais Cinéma Jour de Fête Gisors

Informations pratiques

Gisors

Les Korrigans du marais

Cinéma Jour de Fête 3 Place des Libertés Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-25

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-25

À l’occasion de la Fête des Cinémas Normands, découvrez un film docu-fiction écrit et réalisé par Philipe Gaune et Katalin Escher. Une collaboration de la commune de Doudeauville-en-Vexin et de la Galerie des Curiosités Larraincy. .

Cinéma Jour de Fête 3 Place des Libertés Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 30 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Korrigans du marais

L’événement Les Korrigans du marais Gisors a été mis à jour le 2026-08-18 par Vexin Normand Tourisme