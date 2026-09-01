Les Korrigans du marais Cinéma Jour de Fête Gisors
vendredi 25 septembre 2026 · Cinéma Jour de Fête · Gisors
Informations pratiques
Gisors
Les Korrigans du marais
Cinéma Jour de Fête 3 Place des Libertés Gisors Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-25
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-25
À l’occasion de la Fête des Cinémas Normands, découvrez un film docu-fiction écrit et réalisé par Philipe Gaune et Katalin Escher. Une collaboration de la commune de Doudeauville-en-Vexin et de la Galerie des Curiosités Larraincy. .
Cinéma Jour de Fête 3 Place des Libertés Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 30 07
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English : Les Korrigans du marais
L’événement Les Korrigans du marais Gisors a été mis à jour le 2026-08-18 par Vexin Normand Tourisme
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