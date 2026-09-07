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Les Landes au fil du temps, Site des Menhirs de Monteneuf, Monteneuf

samedi 19 septembre 2026 · Site des Menhirs de Monteneuf · Monteneuf

Les Landes au fil du temps, Site des Menhirs de Monteneuf, Monteneuf

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Site des Menhirs de Monteneuf
Adresse
Menhirs de Monteneuf 56380, Monteneuf
Ville
56380 Monteneuf
Département
Morbihan
Tarif
Visite guidée / samedi à 14h30 / durée 1h30 / jauge limitée à 30 personnes.

Les Landes au fil du temps Samedi 19 septembre, 14h30 Site des Menhirs de Monteneuf Morbihan

Visite guidée / samedi à 14h30 / durée 1h30 / jauge limitée à 30 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Les Landes au fil du temps
A l’occasion d’une visite guidée, remontez le temps lors d’une balade à la découverte des patrimoines de la Réserve naturelle.
Un voyage à la croisée de l’histoire culturelle et naturelle du site.

Site des Menhirs de Monteneuf Menhirs de Monteneuf 56380, Monteneuf Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne 0297932674 https://menhirsmonteneuf.fr/ https://www.facebook.com/MenhirsMonteneuf;https://www.instagram.com/menhirsmonteneuf/;https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA56000013 Site mégalithique niché au cœur d’une Réserve Naturelle, les Menhirs de Monteneuf offrent au regard des vestiges Néolithiques : retrouvez plus de 500 monolithes sur cet espace, dont 42 dressés.
Une parenthèse dans le temps en destination Brocéliande. Accès libre toute l’année. Visites guidées et animations y prennent place pendant les vacances et les évènements ponctuels.
Visite guidée

©OBC

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