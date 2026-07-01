Les Lanternes de l’Exil, Musée du Désert, Mialet

Informations pratiques

Les Lanternes de l’Exil 23 – 25 juillet Musée du Désert Gard

Sur réservation – Repas possible avant Spectacle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-23T21:30:00+02:00 – 2026-07-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-07-25T21:30:00+02:00 – 2026-07-25T22:30:00+02:00

Un spectacle immersif au cœur de l’histoire cévenole !

Les 23, 24 et 25 juillet 2026, à la nuit tombée, l’association Les Parpaillots – Son et Lumière en Cévennes propose un spectacle déambulatoire et immersif inédit, imaginé et mis en scène par Jean-Noël Schwingrouber.

Dans le cadre exceptionnel du parc du Musée du Désert, les spectateurs sont invités à remonter le temps jusqu’au XVIIᵉ siècle et à partager le destin de la famille Dupuy, contrainte de quitter ses Cévennes natales pour échapper aux dragonnades et trouver refuge aux Amériques. À la lueur des lanternes, le public suit littéralement les pas de cette famille dans un parcours vivant où l’histoire prend corps au milieu des décors naturels du site.

Costumes d’époque, chevaux, scènes jouées, chorégraphies et ambiances sonores plongent les visiteurs au cœur d’une aventure humaine forte en émotions. Plus qu’un simple spectacle, cette création propose une véritable expérience participative où les spectateurs évoluent aux côtés d’une centaine de figurants, comédiens, danseurs et cavaliers.

Porté par une équipe artistique professionnelle composée notamment du metteur en scène Jean-Noël Schwingrouber, de la chorégraphe Séverine Pialat-Schwingrouber et des Cavaliers du Pont du Gard, cet événement s’appuie également sur l’engagement de plusieurs centaines de bénévoles mobilisés tout au long de l’année. Leur savoir-faire dans les domaines des costumes, des décors, des accessoires, de la logistique et de l’accueil contribue à offrir au public un spectacle d’une qualité reconnue.

Accessible à toute la famille, ce rendez-vous est une invitation à découvrir autrement l’histoire des Cévennes, dans un lieu emblématique chargé de mémoire, au travers d’une aventure immersive, spectaculaire et profondément humaine. Les représentations débuteront à 21h30, avec une jauge limitée à 350 spectateurs par soirée afin de préserver la qualité de l’expérience. Une représentation supplémentaire le dimanche 26 juillet pourra être envisagée selon l’affluence. Réservations sur le site des Parpaillots. Possibilité de réserver pour le repas qui précède le spectacle.

Musée du Désert Le Mas Soubeyran, 30140 Mialet Mialet 30140 Gard Occitanie 04 66 85 02 72 https://www.museedudesert.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.lesparpaillots.fr/les-lanternes-de-lexil-spectacle-juillet-2026/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/son-et-lumiere-en-cevennes »}]

Spectacle déambulatoire et immersif exceptionnel : 90 comédiens, danseuses et cavaliers vous font vivre le destin d’une famille contrainte de fuir les dragonnades cévenoles pour joindre les Amériques. Spectacle son et lumière