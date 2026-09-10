Les Lébérous, Parvis des Clarisses, Limoges

Informations pratiques

Les Lébérous 22 – 30 octobre Parvis des Clarisses Haute-Vienne

6 € / 4 € (tarif réduit)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-22T18:00:00+02:00 – 2026-10-22T19:30:00+02:00

Fin : 2026-10-30T18:00:00+01:00 – 2026-10-30T19:30:00+01:00

GARE AUX LÉBÉROUS !

Alors que le soleil se couche sur Limoges, les Lébérous rôdent près des souterrains. Ils dévoreront leurs prochaines victimes à moins que vous ne parveniez à les débusquer.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme :

12 boulevard de Fleurus – Tél. : 05 55 34 46 87 – www.destination-limoges.com

UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.

Parvis des Clarisses Pl. Saint-Étienne, 87000 Limoges Limoges 87085 Saint-Lazare Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}] [{« link »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}, {« link »: « https://sortir.limoges.fr/agenda?keys=%23Villedartetdhistoire »}]

Descendez dans les souterrains de la Règle pour une partie de Loups-Garous de Thiercelieux. #Villedartetdhistoire

© Aurélien Gendillou