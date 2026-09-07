Les lendemains de la conspiration du marquis de Pontcallec, au Pays du Roi Morvan, Les Bains de la Reine, Guémené-sur-Scorff

Informations pratiques

Les lendemains de la conspiration du marquis de Pontcallec, au Pays du Roi Morvan Dimanche 4 octobre, 10h30 Les Bains de la Reine Morbihan

Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T10:30:00+02:00 – 2026-10-04T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T10:30:00+02:00 – 2026-10-04T12:00:00+02:00

L’échec de la conspiration du Marquis de Pontcallec en 1720 a marqué la mémoire des Bretons. Mais savez-vous ce qu’il est advenu des proches et des biens des conspirateurs ? Par Hubert Allanic

Les Bains de la Reine 5 place du château guémené Guémené-sur-Scorff 56160 Morbihan Bretagne https://www.lesbainsdelareine.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.lesbainsdelareine.com/conferences2026 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@kastellkozh.bzh »}, {« type »: « phone », « value »: « 0680300604 »}] Les « bains de la reine » à Guémené-sur-Scorff abritent une salle d’étuve, autrefois aménagée dans le château de Guémené (vers 1380). Commandée par Jean 1er de Rohan et son épouse Jeanne de Navarre, elle présente toutes les caractéristiques du sauna et du hammam. Elle témoigne ainsi du soin apporté à l’hygiène et au bien-être dans les châteaux médiévaux.

Placés au centre de l’espace muséal, les vestiges du sauna et les différents supports pédagogiques (panneaux, vidéos, et maquette) vous réconcilieront avec cette période, loin d’être aussi crasseuse qu’on l’imagine ! 3€ par adulte ; Horaires et ouvertures de l’espace muséal : à consulter sur le site internet.

L’échec de la conspiration du Marquis de Pontcallec en 1720 a marqué la mémoire des Bretons. Mais savez-vous ce qu’il est advenu des proches et des biens des conspirateurs ? Par Hubert Allanic conférence histoire

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