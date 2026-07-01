Permanence de mise à disposition de composteurs Ty Ar Vro Pourleth Guémené-sur-Scorff
mercredi 9 septembre 2026 · Ty Ar Vro Pourleth · Guémené-sur-Scorff
Informations pratiques
Guémené-sur-Scorff
Permanence de mise à disposition de composteurs
Ty Ar Vro Pourleth 1 Rue Jean Feuillet Guémené-sur-Scorff Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 16:00:00
fin : 2026-09-09 17:30:00
Date(s) :
2026-09-09
Mise à disposition de composteurs à destination des habitants des 21 communes de Roi Morvan communauté. Justificatif de domicile demandé et paiement par chèque uniquement. .
Ty Ar Vro Pourleth 1 Rue Jean Feuillet Guémené-sur-Scorff 56160 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 71 03
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English :
L’événement Permanence de mise à disposition de composteurs Guémené-sur-Scorff a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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