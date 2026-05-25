Les liaisons dangereuses Amilly
Les liaisons dangereuses Amilly jeudi 2 juillet 2026.
Amilly
Les liaisons dangereuses
Chemin des Mulets Amilly Loiret
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 21:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-07-02
Les liaisons dangereuses
Le Théâtre du Masque d’Or a choisi de vous présenter Les Liaisons Dangereuses de Choderlos de Laclos, une œuvre d’apparence classique au service d’un projet subversif. Derrière la forme aristocratique du langage, derrière l’élégance et le raffinement, se cache l’hypocrisie d’une société où les apparences sociales sont utilisées pour tromper et dominer. Une mise à nu des faux-semblants, de la manipulation et finalement de la solitude humaine.
Michel Pierre 20 .
Chemin des Mulets Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 95 02 15
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English :
Dangerous liaisons
L’événement Les liaisons dangereuses Amilly a été mis à jour le 2026-05-25 par OT MONTARGIS
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