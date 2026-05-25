Amilly

Les liaisons dangereuses

Chemin des Mulets Amilly Loiret

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 21:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-07-02

Les liaisons dangereuses

Le Théâtre du Masque d’Or a choisi de vous présenter Les Liaisons Dangereuses de Choderlos de Laclos, une œuvre d’apparence classique au service d’un projet subversif. Derrière la forme aristocratique du langage, derrière l’élégance et le raffinement, se cache l’hypocrisie d’une société où les apparences sociales sont utilisées pour tromper et dominer. Une mise à nu des faux-semblants, de la manipulation et finalement de la solitude humaine.

Michel Pierre 20 .

Chemin des Mulets Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 95 02 15

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English :

Dangerous liaisons

L’événement Les liaisons dangereuses Amilly a été mis à jour le 2026-05-25 par OT MONTARGIS