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Les liaisons dangereuses Amilly

Les liaisons dangereuses Amilly

Les liaisons dangereuses Amilly jeudi 2 juillet 2026.

Adresse : Chemin des Mulets

Ville : 45200 Amilly

Département : Loiret

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 20 20 20 Tarif de base plein tarif

Amilly

Les liaisons dangereuses

Chemin des Mulets Amilly Loiret

Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 21:00:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-07-02

Les liaisons dangereuses
Le Théâtre du Masque d’Or a choisi de vous présenter Les Liaisons Dangereuses de Choderlos de Laclos, une œuvre d’apparence classique au service d’un projet subversif. Derrière la forme aristocratique du langage, derrière l’élégance et le raffinement, se cache l’hypocrisie d’une société où les apparences sociales sont utilisées pour tromper et dominer. Une mise à nu des faux-semblants, de la manipulation et finalement de la solitude humaine.
Michel Pierre 20  .

Chemin des Mulets Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 95 02 15 

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English :

Dangerous liaisons

L’événement Les liaisons dangereuses Amilly a été mis à jour le 2026-05-25 par OT MONTARGIS

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