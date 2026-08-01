LES LIMBES, ÉTIENNE SAGLIO / MONSTRE(S), Théâtre National de Bretagne, Rennes

Informations pratiques

LES LIMBES, ÉTIENNE SAGLIO / MONSTRE(S) 6 – 16 janvier 2027 Théâtre National de Bretagne Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-06T19:00:00+01:00 – 2027-01-06T19:55:00+01:00

Fin : 2027-01-16T18:00:00+01:00 – 2027-01-16T18:55:00+01:00

Cirque. Magie nouvelle. Théâtre du corps. Étienne Saglio nous entraîne dans les limbes d’un conte étrange et envoûtant, peuplé de créatures magiques.

Sur le Stabat Mater d’Antonio Vivaldi, un homme avance dans un noir profond, découpé par des soies mouvantes. Il vient de franchir un mythologique fleuve-frontière. Submergé dans un entre-deux où tout se brouille, tremble et disparaît, il se mesure bientôt à son adversaire intime : un inquiétant pantin vêtu de rouge. Soudain, l’espace se peuple de méduses aériennes, d’une baleine de lumière, de spectres en suspension. Comme dans une fable, la peur prend des formes inattendues qui se composent et se recomposent sans cesse. L’homme se fait alors dompteur. Jongle avec les matières, les corps, la lumière.

Avec ce spectacle culte, Étienne Saglio tisse une fresque sensible au seuil des métamorphoses du réel et de l’irréel. Une berceuse baroque qui nous apprend à apprivoiser, avec douceur, le mystère de la mort.

Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=4239 »}]

Cirque. Magie nouvelle. Théâtre du corps. Étienne Saglio nous entraîne dans les limbes d’un conte étrange et envoûtant, peuplé de créatures magiques.

Etienne Saglio