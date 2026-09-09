les Lions de Bordeaux : Journée porte ouverte, Stade charles martin, Bordeaux

Informations pratiques

les Lions de Bordeaux : Journée porte ouverte Samedi 19 septembre, 13h00 Stade charles martin Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Tout le monde connaît le football américain, peu connaissent sa déclinaison mixte et sans contact, le flag football. Lors d’une journée, que vous soyez un homme ou une femme, majeur ou non, venez essayer la pratique de ces deux disciplines sportive avec les Lions de Bordeaux.

Stade charles martin 63 rue du Professeur Villemin 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@leslionsdebordeaux.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0646550096 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/bordeaux-football-americain-les-lions-de-bordeau/evenements/journee-portes-ouvertes-football-americain-et-flag-football-3 »}]

Le football américain et sa déclinaison sans contact vous intéresse? Venez essayer ce sport avec les Lions de Bordeaux porte ouverte initiation