Les Lives du Vallon voie d’Aureille Eyguières

Informations pratiques

Eyguières

Les Lives du Vallon

Mercredi 1er juillet 2026 de 19h30 à 23h.

Mercredi 15 juillet 2026 de 19h30 à 23h.

Mercredi 29 juillet 2026 de 19h30 à 23h.

Mercredi 12 août 2026 de 19h30 à 23h.

Mercredi 26 août 2026 de 19h30 à 23h.

Mercredi 2 septembre 2026 de 19h30 à 23h. voie d’Aureille Domaine Vallon des Glauges Eyguières Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 19:30:00

fin : 2026-07-29 23:00:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-15 2026-07-29 2026-08-12 2026-08-26 2026-09-02

Le Domaine Vallon des Glauges à Eyguières vous propose des concerts lives, de juin à septembre, un mercredi sur deux !

Au retour des beaux jours, laissez-vous porter par nos soirées musicales, gourmandes et conviviales !



De juin à septembre, un mercredi sur deux, retrouvez ce rendez-vous immanquable au cœur des Alpilles !

De 19h à 23h00, profitez d’un concert en plein air, face aux falaises calcaires du Mont Menu, agrémenté des vins du Domaine.



Nos food trucks partenaires sont là pour ravir vos papilles ! Jazz, Pop folk, latino, acoustique en duo, ou en trio…

De nombreux styles musicaux sont mis à l’honneur tout au long de l’été !

De juin à septembre, un mercredi sur deux



01/07/2026 annonce de l’artiste prochainement

15/07/2026 Goldie Flower

29/07/2026 DUO GM

12/08/2026 Cookie Groove

26/08/2026 Soul Box

02/09/2026 Cookie Groove



Sur réservation uniquement billetterie en ligne .

voie d’Aureille Domaine Vallon des Glauges Eyguières 13430 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The Domaine Vallon des Glauges in Eyguières presents live concerts from June through September, every other Wednesday!

L’événement Les Lives du Vallon Eyguières a été mis à jour le 2026-06-23 par Provence Tourisme