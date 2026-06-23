Les Lives du Vallon voie d’Aureille Eyguières
mercredi 1 juillet 2026 · voie d’Aureille · Eyguières
Informations pratiques
Eyguières
Les Lives du Vallon
Mercredi 1er juillet 2026 de 19h30 à 23h.
Mercredi 15 juillet 2026 de 19h30 à 23h.
Mercredi 29 juillet 2026 de 19h30 à 23h.
Mercredi 12 août 2026 de 19h30 à 23h.
Mercredi 26 août 2026 de 19h30 à 23h.
Mercredi 2 septembre 2026 de 19h30 à 23h. voie d’Aureille Domaine Vallon des Glauges Eyguières Bouches-du-Rhône
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 19:30:00
fin : 2026-07-29 23:00:00
Date(s) :
2026-07-01 2026-07-15 2026-07-29 2026-08-12 2026-08-26 2026-09-02
Le Domaine Vallon des Glauges à Eyguières vous propose des concerts lives, de juin à septembre, un mercredi sur deux !
Au retour des beaux jours, laissez-vous porter par nos soirées musicales, gourmandes et conviviales !
De juin à septembre, un mercredi sur deux, retrouvez ce rendez-vous immanquable au cœur des Alpilles !
De 19h à 23h00, profitez d’un concert en plein air, face aux falaises calcaires du Mont Menu, agrémenté des vins du Domaine.
Nos food trucks partenaires sont là pour ravir vos papilles ! Jazz, Pop folk, latino, acoustique en duo, ou en trio…
De nombreux styles musicaux sont mis à l’honneur tout au long de l’été !
De juin à septembre, un mercredi sur deux
01/07/2026 annonce de l’artiste prochainement
15/07/2026 Goldie Flower
29/07/2026 DUO GM
12/08/2026 Cookie Groove
26/08/2026 Soul Box
02/09/2026 Cookie Groove
Sur réservation uniquement billetterie en ligne .
voie d’Aureille Domaine Vallon des Glauges Eyguières 13430 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Domaine Vallon des Glauges in Eyguières presents live concerts from June through September, every other Wednesday!
L’événement Les Lives du Vallon Eyguières a été mis à jour le 2026-06-23 par Provence Tourisme
À voir aussi à Eyguières (Bouches-du-Rhône)
- Balade au crépuscule Un conte sous les étoiles Eyguières 4 juillet 2026
- La fête nationale au Domaine Jòlibois route d’Aureille Eyguières 14 juillet 2026
- Balade découverte Bergère qui es-tu ? Eyguières 26 septembre 2026
- Balade en compagnie des petits ânes Far la routo Eyguières 3 octobre 2026