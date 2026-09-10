Les livres font de la résistance !, Médiathèque de la Vieille-Île, Haguenau

Informations pratiques

Les livres font de la résistance ! 19 et 20 septembre Médiathèque de la Vieille-Île Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Censure, incendie, guerre… Les livres sont en danger, mais vous pouvez en sauver une poignée. Lesquels choisissez-vous ? Découvrez les dilemmes de la préservation du patrimoine en compagnie de bibliothécaires chevronnés et de livres anciens ayant survécu à des choix cornéliens.

Médiathèque de la Vieille-Île 24 rue André Traband, 67500 Haguenau Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est 03 88 90 68 10 http://mediatheque.ville-haguenau.fr/ Le bâtiment de style néo-classique est construit entre 1783 et 1788 pour servir d’hôpital militaire et bourgeois. Il abrite des soldats blessés pendant la Révolution et l’Empire. À partir de 1812, il sert de dépôt de mendicité pour le département, puis de caserne entre 1815 et 1818. De 1822 à 1957, le ministère de la Justice le transforme en maison centrale pour femmes, puis, jusqu’en 1986, date de sa fermeture, en prison mixte. Désaffecté, il est partiellement démoli. Réhabilité, il accueille depuis 1996 l’Institut Universitaire de Technologie de Haguenau et, depuis 2001, les services de la médiathèque.

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©Ville de Haguenau