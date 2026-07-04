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Les Ludomouv à Paris Plages ! Rives de Seine – Kaloumba – A l’Adresse du jeu Paris

samedi 4 juillet 2026 · Rives de Seine - Kaloumba - A l'Adresse du jeu · Paris

Les Ludomouv à Paris Plages ! Rives de Seine – Kaloumba – A l’Adresse du jeu Paris

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Lieu
Rives de Seine - Kaloumba - A l'Adresse du jeu
Adresse
près du Pont Neuf
Ville
75001 Paris
Département
Paris

Animées par les ludothécaires des associations Kaloumba et A l’adresse du jeu, les ludothèques en forme de container rouge sont ouvertes de 15h à 19h du mardi au dimanche.

Profitez de Paris Plages et venez vous amuser en famille et entre amis aux Ludothèques installées Rives de Seine et au bassin de la La Villette
Du samedi 04 juillet 2026 au jeudi 30 juillet 2026 :
mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
de 15h00 à 19h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-04T18:00:00+02:00
fin : 2026-07-30T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-04T15:00:00+02:00_2026-07-04T19:00:00+02:00;2026-07-05T15:00:00+02:00_2026-07-05T19:00:00+02:00;2026-07-07T15:00:00+02:00_2026-07-07T19:00:00+02:00;2026-07-08T15:00:00+02:00_2026-07-08T19:00:00+02:00;2026-07-09T15:00:00+02:00_2026-07-09T19:00:00+02:00;2026-07-10T15:00:00+02:00_2026-07-10T19:00:00+02:00;2026-07-11T15:00:00+02:00_2026-07-11T19:00:00+02:00;2026-07-12T15:00:00+02:00_2026-07-12T19:00:00+02:00;2026-07-14T15:00:00+02:00_2026-07-14T19:00:00+02:00;2026-07-15T15:00:00+02:00_2026-07-15T19:00:00+02:00;2026-07-16T15:00:00+02:00_2026-07-16T19:00:00+02:00;2026-07-17T15:00:00+02:00_2026-07-17T19:00:00+02:00;2026-07-18T15:00:00+02:00_2026-07-18T19:00:00+02:00;2026-07-19T15:00:00+02:00_2026-07-19T19:00:00+02:00;2026-07-21T15:00:00+02:00_2026-07-21T19:00:00+02:00;2026-07-22T15:00:00+02:00_2026-07-22T19:00:00+02:00;2026-07-23T15:00:00+02:00_2026-07-23T19:00:00+02:00;2026-07-24T15:00:00+02:00_2026-07-24T19:00:00+02:00;2026-07-25T15:00:00+02:00_2026-07-25T19:00:00+02:00;2026-07-26T15:00:00+02:00_2026-07-26T19:00:00+02:00;2026-07-28T15:00:00+02:00_2026-07-28T19:00:00+02:00;2026-07-29T15:00:00+02:00_2026-07-29T19:00:00+02:00;2026-07-30T15:00:00+02:00_2026-07-30T19:00:00+02:00

Rives de Seine – Kaloumba – A l’Adresse du jeu près du Pont Neuf  75001 Paris


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