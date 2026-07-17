LES LUNDIS DU JAZZ Le Barcarès
lundi 24 août 2026 · Le Barcarès
Informations pratiques
Le Barcarès
LES LUNDIS DU JAZZ
2 Rue Pierre Racine Le Barcarès Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 21:00:00
fin : 2026-08-24 23:30:00
Date(s) :
2026-08-24
Retrouvez l’ambiance chaleureuse des Lundis du Jazz à la Coudalère avec le groupe Bergin 4 Tet. Laissez-vous séduire par un répertoire mêlant grands standards et sonorités contemporaines, interprété par des musiciens passionnés. Un moment musical convivial à savourer en plein air, dans un cadre agréable, entre amis ou en famille.
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2 Rue Pierre Racine Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 16 56
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English :
Experience the warm atmosphere of “Jazz Mondays at La Coudalère” with the band Bergin 4 Tet. Let yourself be captivated by a repertoire blending classic standards and contemporary sounds, performed by passionate musicians. A convivial musical experience to enjoy outdoors in a pleasant setting, with friends or family.
L’événement LES LUNDIS DU JAZZ Le Barcarès a été mis à jour le 2026-07-17 par OT DE PORT BARCARES
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