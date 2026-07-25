Les lundis imprimés Le 20 mille Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-02 18:30 – 20:00

Gratuit : non Cycle annuel • 400€/an pour les adhérent·e·s,• 430€ pour les non adhérent·e·sPossibilité de faire un atelier ponctuel, nous écrire à bonjour@optitscoins.fr Adulte, En famille, Etudiant, Senior

Cycle d’ateliers de l’édition artisanale : micro-édition & impression artisanale Venez découvrir l’impression artisanal deux lundis par mois dans une ambiance conviviale. Au programme :– initiation ou perfectionnement de différentes techniques d’impressions artisanales ( gravure sur Tetra Pak, sérigraphie, monotype,…)– découverte de la micro-édition– illustrations Durant le cycle plusieurs projets vous serons proposés. Tout le matériel créatif est fourni mais il est possible de venir avec votre propre matériel en fonction des projets. Les « Les lundis imprimés » sont animés par Zoé Richard-Dalsace Une boisson vous sera offerte le temps de cet atelier pour agrémenter ce moment de convivialité ! Cette activité s’adresse à des personnes qui ont envie de découvrir l’impression artisanale et la micro-édition. Cycle d’ateliers proposées aux adultes et ados à partir de 15 ans.Cycle annuel de 18 séances, 2 dates par mois, hors vacances scolaires :– 21 septembre– 5 octobre– 2 novembre– 16 novembre– 30 novembre– 14 décembre– 4 janvier– 18 janvier– 31 janvier– 8 février– 8 mars– 22 mars– 5 avril– 12 avril– 3 mai– 24 mai– 7 juin– 21 juin

Le 20 mille Doulon – Bottière Nantes 44300

https://optitscoins.fr/les-ateliers/les-lundis-imprimes/date:2026-09-21



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