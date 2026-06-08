LES LUNDIS SARDANES PLACE LÉON GAMBETTA Perpignan
LES LUNDIS SARDANES PLACE LÉON GAMBETTA Perpignan lundi 3 août 2026.
Perpignan
LES LUNDIS SARDANES PLACE LÉON GAMBETTA
Place Léon Gambetta Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-03 19:30:00
fin : 2026-08-03 23:59:00
Date(s) :
2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31 2026-09-07
Place Léon Gambetta, toutes les Cobles du Département joueront sur la place en Août.
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Place Léon Gambetta Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 38 82 affaires.catalanes@mairie-perpignan.com
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English :
Place Léon Gambetta, all the Cobles du Département will be playing on the square in August.
L’événement LES LUNDIS SARDANES PLACE LÉON GAMBETTA Perpignan a été mis à jour le 2026-06-04 par PERPIGNAN TOURISME
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