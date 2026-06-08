Perpignan

LES LUNDIS SARDANES PLACE LÉON GAMBETTA

Place Léon Gambetta Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-03 19:30:00

fin : 2026-08-03 23:59:00

Date(s) :

2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31 2026-09-07

Place Léon Gambetta, toutes les Cobles du Département joueront sur la place en Août.

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Place Léon Gambetta Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 38 82 affaires.catalanes@mairie-perpignan.com

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English :

Place Léon Gambetta, all the Cobles du Département will be playing on the square in August.

L’événement LES LUNDIS SARDANES PLACE LÉON GAMBETTA Perpignan a été mis à jour le 2026-06-04 par PERPIGNAN TOURISME