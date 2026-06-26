Informations pratiques

Gignac

LES LUNDIS VIGNERONS

Lieu dit le Pélican, Chemin de Pélican Gignac Hérault

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31

Tous les lundis de Juillet et Août, venez rencontrer une dizaine de vignerons et profitez d’une soirée conviviale et festive autour de notre cuisine maison. Le tout accompagné d’une touche musicale !

Lancé il y a plus de 20 ans, les Lundis Vignerons ont su s’imposer comme un vrai temps fort vigneron de la saison estivale au cœur de la Vallée d’Hérault.

Tous les lundis de Juillet et Août, venez rencontrer une dizaine d’amis vignerons du territoire afin de déguster leurs vins et d’échanger avec eux sur leur travail.

A la suite de ce moment d’échange, nous vous proposerons une soirée conviviale et festive autour de notre cuisine maison. Le tout accompagné d’une touche musicale !

Un évènement à vivre et revivre tout au long de la saison !

Tous les lundis de Juillet et d’Août

Marché vigneron de 18h30 à 20h00

Repas au braséro et musique live à partir de 20h00.

Menu entrée, plat et dessert à 28€.

Côte de bœuf en supplément.

Réservation obligatoire .

Lieu dit le Pélican, Chemin de Pélican Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 6 13 14 24 23 info@domainedepelican.fr

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English : LES LUNDIS VIGNERONS

Every Monday in July and August, come meet about ten winemakers and enjoy a friendly, festive evening featuring our homemade cuisine. All accompanied by a little music!

L’événement LES LUNDIS VIGNERONS Gignac a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT