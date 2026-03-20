Les mains à la pâte au Moulin du Got Moulin du Got Saint-Léonard-de-Noblat
Les mains à la pâte au Moulin du Got Moulin du Got Saint-Léonard-de-Noblat vendredi 10 juillet 2026.
Les mains à la pâte au Moulin du Got
Moulin du Got Le Pénitent Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31
Fabrication à la main et séchage d’une feuille de papier (Durée 15 minutes)
Pour toute la famille à partir de 3 ans,
Ouvert de 9h45 à 11h45
Tarif 3 €
Atelier en libre-service .
Moulin du Got Le Pénitent Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 57 18 74 contact@moulindugot.fr
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English : Les mains à la pâte au Moulin du Got
L’événement Les mains à la pâte au Moulin du Got Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-02-27 par OT de Noblat