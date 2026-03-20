Les mains à la pâte au Moulin du Got Moulin du Got Saint-Léonard-de-Noblat

Les mains à la pâte au Moulin du Got

Moulin du Got Le Pénitent Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21

Fabrication à la main et séchage d’une feuille de papier (Durée 15 minutes)

Pour toute la famille à partir de 3 ans,

Ouvert de 9h45 à 11h45

Tarif 3 €

Atelier en libre-service .

Moulin du Got Le Pénitent Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 57 18 74 contact@moulindugot.fr

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English : Les mains à la pâte au Moulin du Got

L’événement Les mains à la pâte au Moulin du Got Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-02-27 par OT de Noblat