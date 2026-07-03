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Les mains dans la terre Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

mercredi 30 septembre 2026 · Médiathèque Marguerite Yourcenar · Paris

Les mains dans la terre Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Marguerite Yourcenar
Adresse
41, rue d'Alleray
Ville
75015 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>inscription à partir du 30 août auprès des bibliothécaires ou sur</p>

Chaque année, les plantes ont besoin d’un peu de soin pour bien grandir. Avec des gants et de petits outils nous nous occuperons du jardin.

En cas de pluie, l’atelier aura lieu dans le hall-jardin d’hiver

mercredi 30 septembre de 16h à 17h
dans le jardin de la médiathèque (accès niveau -1)
pour enfants à partir de 7 ans
sur inscription à partir du 30 août sur billetweb.fr/pro/agendayourcenar ou auprès des bibliothécaires

Prêt pour protéger et observer les plantes, les préparer à affronter l’hiver ? Rejoins-nous au jardin pour un atelier d’automne !
Le mercredi 30 septembre 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit

inscription à partir du 30 août auprès des bibliothécaires ou sur

Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-30T19:00:00+02:00
fin : 2026-09-30T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-30T16:00:00+02:00_2026-09-30T17:00:00+02:00

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray  75015 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/


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