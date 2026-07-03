Les mains dans la terre Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

Informations pratiques

Chaque année, les plantes ont besoin d’un peu de soin pour bien grandir. Avec des gants et de petits outils nous nous occuperons du jardin.

En cas de pluie, l’atelier aura lieu dans le hall-jardin d’hiver

mercredi 30 septembre de 16h à 17h

dans le jardin de la médiathèque (accès niveau -1)

pour enfants à partir de 7 ans

sur inscription à partir du 30 août sur billetweb.fr/pro/agendayourcenar ou auprès des bibliothécaires

Prêt pour protéger et observer les plantes, les préparer à affronter l’hiver ? Rejoins-nous au jardin pour un atelier d’automne !

Le mercredi 30 septembre 2026

de 16h00 à 17h00

gratuit

inscription à partir du 30 août auprès des bibliothécaires ou sur

Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-30T19:00:00+02:00

fin : 2026-09-30T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-30T16:00:00+02:00_2026-09-30T17:00:00+02:00

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/



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