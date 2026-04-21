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Les Maîtres de la Tour la duchesse noire Rue des Fossés de la Tour prisonnière Cusset

Les Maîtres de la Tour la duchesse noire Rue des Fossés de la Tour prisonnière Cusset mardi 28 juillet 2026.

Lieu : Rue des Fossés de la Tour prisonnière

Adresse : La Tour Prisonnière

Ville : 03300 Cusset

Département : Allier

Début : mardi 28 juillet 2026

Fin : mardi 28 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 8 8 8 Tarif réduit - de 18 ans

Cusset

Les Maîtres de la Tour la duchesse noire

Rue des Fossés de la Tour prisonnière La Tour Prisonnière Cusset Allier

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit
– de 18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 20:30:00
fin : 2026-07-28

Date(s) :
2026-07-28 2026-08-11

Depuis trois saisons, vous affrontez les Maîtres. Cette année, la Tour a une nouvelle maîtresse. La Duchesse noire arrive à la Tour Prisonnière de Cusset.
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Rue des Fossés de la Tour prisonnière La Tour Prisonnière Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 24  cusset-tourisme@ville-cusset.fr

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English :

For the last three seasons, you’ve been up against the Masters. This year, the Tower has a new mistress. The Black Duchess arrives at the Tour Prisonnière de Cusset.

L’événement Les Maîtres de la Tour la duchesse noire Cusset a été mis à jour le 2026-04-21 par Vichy Destinations

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