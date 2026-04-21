Les Maîtres de la Tour la duchesse noire Rue des Fossés de la Tour prisonnière Cusset
Les Maîtres de la Tour la duchesse noire Rue des Fossés de la Tour prisonnière Cusset mardi 28 juillet 2026.
Cusset
Les Maîtres de la Tour la duchesse noire
Rue des Fossés de la Tour prisonnière La Tour Prisonnière Cusset Allier
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
– de 18 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 20:30:00
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28 2026-08-11
Depuis trois saisons, vous affrontez les Maîtres. Cette année, la Tour a une nouvelle maîtresse. La Duchesse noire arrive à la Tour Prisonnière de Cusset.
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Rue des Fossés de la Tour prisonnière La Tour Prisonnière Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 24 cusset-tourisme@ville-cusset.fr
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English :
For the last three seasons, you’ve been up against the Masters. This year, the Tower has a new mistress. The Black Duchess arrives at the Tour Prisonnière de Cusset.
L’événement Les Maîtres de la Tour la duchesse noire Cusset a été mis à jour le 2026-04-21 par Vichy Destinations
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