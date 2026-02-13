Les Mal-aimées ?! Moi j’adore !

Rue du Canal Fillé Sarthe

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 15:00:00

fin : 2026-08-14 16:30:00

Date(s) :

2026-08-14

Venez découvrir deux mal-aimées de nos jardins : L’araignée et l’ortie.

Au travers d’activités ludiques et variées vous découvrirez que ces deux mal-aimés ont beaucoup plus à offrir que leur mauvaise réputation ! Atelier animé avec la chargée d’éducation à l’environnement de la Communauté de communes du Val de Sarthe.

6€ par participant 6 ans à 10 ans durée 1h30 à 2h. .

Rue du Canal Fillé 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 57 05 10 ile.moulinsart@valleedelasarthe.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover two of our garden?s most unloved creatures: the spider and the nettle.

L’événement Les Mal-aimées ?! Moi j’adore ! Fillé a été mis à jour le 2026-02-13 par OT Vallée de la Sarthe