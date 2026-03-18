Les marais salants et leurs oiseaux, Sissable, 44350 Guérande, France, Guérande

Les marais salants et leurs oiseaux Samedi 16 mai, 16h00 Sissable, 44350 Guérande, France Loire-Atlantique

Tarifs : tarif enfant (6 à 15 ans) 9€ ; tarif adulte 12€ ; forfait famille 35€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-16T16:00:00+02:00 – 2026-05-16T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-16T16:00:00+02:00 – 2026-05-16T18:00:00+02:00

Une sortie nature guidée pour découvrir et apprendre à reconnaitre les oiseaux d’eau de notre littoral et des marais salants. Équipés d’une longue-vue et de jumelles, vous apprendrez à différencier avocettes, courlis, échasses, et bien d’autres échassiers ! En deuxième partie, je vous expliquerai le fonctionnement des marais salants, ainsi que la formation du gros sel et de la fleurs de sel, et le travail des paludiers au fil des saisons.

Durée : 02h00

Activité organisée par Antoine – guide nature

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/les-marais-salants-et-leurs-oiseaux-9622

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Découvrez le fonctionnement des marais salants et leurs nombreux oiseaux ! Nature Sortie nature